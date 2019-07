View this post on Instagram

Une ombre vagabonde. Cauchemardesque que je traîne depuis deux semaines à chaque coup de pédale. Réaliser et admettre que je ne suis pas du tout au rendez-vous fixé est un vrai supplice, ce n’est pas le moment de se pencher sur les raisons, une autre course commence désormais et si les jambes ne peuvent me porter là où je devrais j’espère que le moral saura compenser. Merci du fond du coeur à mes copains et à toute l’équipe Ag2r La Mondiale qui me soutient dans ces moments difficiles. Et à vous tous sur les routes, qui vibrez pour le cyclisme français, me donnant toujours la force d’espérer.