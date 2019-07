La Fédération australienne de rugby à XIII (NRL) va entrer dans l’histoire, après avoir décidé de désigner pour la première fois une femme comme arbitre, alors que la NRL s’emploie à lutter contre une image de culture sexiste. Belinda Sharpe dirigera le duel entre les Brisbane Broncos et les Canterbury Bulldogs, jeudi à Brisbane.

Cette nomination est non seulement importante pour cette ancienne rédactrice en chef d’un journal mais également pour la NRL en proie au scandale après des allégations d’agressions sexuelles et de violences portées à des femmes par des joueurs de premier plan. « C’est une occasion historique », a déclaré mardi aux journalistes le président de la Fédération, Graham Annesley, à Sydney.

"If they can see that there is a pathway, there's an opportunity, they can make it to this level, then that's really good."



