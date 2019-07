L'Algérie aura l'occasion vendredi de réitérer l'exploit de 90 — RYAD KRAMDI / AFP

Il n'y a plus que le Sénégal pour empêcher les Fennecs d'y arriver. 29 ans après leur premier (et seul) succès à la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie s'est de nouveau hissée en finale grâce à sa victoire dimanche face au Nigeria. Avant ce match pour l'histoire, vendredi, 20 Minutes vous invite à ouvrir la boîte à souvenirs et vous remémorer le titre de 1990. Si vous étiez alors à Alger, Paris ou même au Stade du 5-juillet-1962 pour le succès historique des Fennecs face au Nigeria, racontez-nous comment avez été vécu le titre le plus important de l'histoire du football algérien.

Des souvenirs du titre de 90 ? Racontez-nous dans le formulaire ci-dessous vos souvenirs de l'époque. Quel engouement y avait-il autour des Fennecs ? La fête a-t-elle duré toute la nuit à Alger comme à Paris ? Les joueurs ont-ils paradé ensuite ? Comment ce succès a-t-il marqué l'histoire du football algérien ? Dites-nous tout.