Les Nîmois Antonin Bobichon (à gauche) et Téji Savanier (à droite). — SALOM-GOMIS SEBASTIEN/SIPA

Le MHSC a officialisé le transfert en fin de matinée de Téji Savanier.

« Je ressens beaucoup d’excitation, a confié le milieu de terrain, qui a passé quatre ans à Nîmes. Je languissais ce moment depuis longtemps, aujourd’hui c’est fait. »

Au MHSC, le milieu de terrain, formé au club, portera le maillot numéro 11.

Le MHSC a officialisé le transfert en fin de matinée : après quatre ans au Nîmes Olympique, club avec lequel il était en contrat jusqu’en 2022, Téji Savanier a signé à Montpellier. Le milieu de terrain, né à Montpellier, retrouve son club de cœur, dans lequel il a été formé et avec lequel il a remporté la Coupe Gambardella, en 2009, aux côtés de Younès Belhanda, Benjamin Stambouli et Remy Cabella.

« Je ressens beaucoup d’excitation, confie Téji Savanier dans un communiqué​ du MHSC. Je languissais ce moment depuis longtemps, mais aujourd’hui c’est fait. Je suis très heureux et très fier de pouvoir porter ce maillot encore une fois… Je remercie aussi le Nîmes Olympique de m’avoir fait confiance pendant toutes ces années avant, d’aujourd’hui, pouvoir rejouer sous le maillot montpelliérain. C’était un rêve depuis tout petit de pouvoir jouer dans ce stade avec le maillot du club de ma ville, les supporters, ma famille… Ça ne peut que me faire plaisir de revenir ici. »

On est allé faire un tour sur #NIMFLIX et voici notre coup de cœur 😍 pic.twitter.com/jwAzP7G2dK — MHSC (@MontpellierHSC) July 2, 2019

« Un gamin attachant »

L’objectif du joueur de 27 ans, révélation cette année à Nîmes, meilleur passeur avec 13 buts, est « de jouer le plus possible, d’aider mes partenaires au maximum. J’espère que nous allons faire une belle saison et que nous finirons le plus haut possible. »

« C’est un retour aux sources pour lui car il a été formé ici, détaille Laurent Nicollin, le président du club. Il est arrivé tout jeune au club et y a gagné la Gambardella. Après, il est parti faire un bout de chemin, donc c’est un retour à la maison, un juste retour des choses, je suis heureux et ravi car Téji est un gamin attachant. »

Laurent Nicollin et Téji Savanier - MHSC

Le milieu de terrain avait quitté Montpellier en 2011 pour rejoindre Arles (2011-2015), avant d’émigrer à Nîmes (2015-2019). Au MHSC, il portera le maillot numéro 11. Dans l’Hérault, il retrouvera un autre ancien Nîmois, le milieu de terrain Jordan Ferri. Ce dernier vient d’être transféré de Lyon, où il a été formé pour 2 millions d’euros.