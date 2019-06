Espagne - Allemagne / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Choc au sommet dans le groupe B... Suivez le match dès 17h45

Salut les Minutos ! Comment ça va, bien ou bien ? Premier live de la journée, et quel live ! L’Espagne affronte l’Allemagne dans le choc au sommet de la poule B de la Coupe du monde féminine de football. Autant dire que ça va jouer au ballon à Valenciennes, ce soir. Les deux équipes comptent les mêmes points après leur victoire inaugurale, mais les Ibères font la course en tête grâce à une meilleure différence de buts. La Roja a facilement battu l’Afrique du Sud (3-1), alors que les Allemandes avaient eu un peu plus de mal à se défaire de la Chine (1-0). Sauf surprise, cette rencontre décidera du futur premier du groupe. L’enjeu est donc total.

» Suivez le début du live à 17h45