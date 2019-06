Salut à toutes et à tous, mes chers Minutos! C'est parti pour la deuxième journée de cette Coupe du monde féminine de football. Et on démarre la journée en beauté puisque l'Allemagne ouvre le bal contre la Chine au Roazhon Park de Rennes. Les Allemandes ont terminé quatrièmes du dernier mondial et comptent dans leurs rangs d'excellents joueuses comme la Lyonnaise Marozsan, à surveiller avec son numéro 10. Elles seront les grandes favorites de ce match et on verra si, comme la France hier, elles seront capables de tenir leur rang contre la sélection chinoise.

>> Rendez-vous à 15h pour le match