FOOTBALL Il s'agissait d'un match de barrage retour d'accession-relégation entre une équipe de National et une autre de Ligue 2

Illustration d'un ballon de foot. — Adam Jastrzebowski/SIPA

Des supporters ont pris à partie des journalistes sarthois venus couvrir le match entre le Gazélec Ajaccio et Le Mans, dimanche, en Corse, lors du barrage d’accession à la Ligue 2, qui s’est terminé par des incidents à l’intérieur du stade.

Les journalistes ont été pris à partie avant le match, vers 16h45, dans leur voiture de location qui allait au stade et qui a été abîmée. Ils ont l’intention de porter plainte, a expliqué l’un d’eux, Jonathan Lateur de Sweet FM.

« On a arrêté la voiture pour demander notre chemin et un groupe d’une dizaine de supporters ajacciens a surgi. Ils ont pris en chasse notre voiture en courant, tapant sur les carreaux et nous lançant de grosses pierres », a-t-il rapporté.

Avec mes confères de @OuestFrance72 du @lemainelibre et de @bleumaine nous avons été violemment agressés par des supporters du @gfc_ajaccio des pierres et des pétards ont été jetés en direction de notre voiture 1/2 — Jonathan Lateur (@jonathanlateur) June 2, 2019

« La sécurité du Gazélec est intervenue »

Selon lui, les supporters ajacciens cherchaient à en découdre avec des supporters du Mans, à la suite d'un conflit antérieur, mais ont continué de les agresser après qu’ils ont précisé être des journalistes. « La sécurité du Gazélec est intervenue » et a mis fin à l’agression, a-t-il souligné.

L’Union des journalistes de sport en France (UJSF) a condamné cette agression sur Twitter, apportant son « soutien » à leurs médias : Ouest France, Sports Ouest, France Bleu Maine, Le Maine Libre et Sweet FM.

Conférence de presse annulée

Des incidents ont par ailleurs éclaté à la défaite 2 à 0 du Gazélec Ajaccio lors de ce match de barrage. Des supporters d’Ajaccio, âgés d’une vingtaine d’années, ont tenté d’en découdre avec ceux du Mans, installés dans le parcage visiteur.

Ces derniers ont dû descendre sur le terrain et se réfugier dans la salle de presse, dont ils n’ont pu ressortir qu’après une quarantaine de minutes, lorsque le calme est revenu. La conférence de presse d’après-match a dû être annulée.