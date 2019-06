21h03 : On commence ce live par l’information de l’avant-match : le manque de solidité de la tribune lensoise. Vu que je suis à Dijon, suis allé jeter un coup d’œil. Et c’est hallucinant, les dirigeants dijonnais sont venus retaper à la perceuse le bas de la tribune. Sauf que ça ne suffit pas, c’est trop risqué. Du coup, aucun fan des Sang et Or ne s’installera sur le bas de la tribune.

Le bas du parcage Lensois est retapé à la va-vite à la perceuse. Les trois premiers rangs ne tiennent pas. Vu le danger d’écroulement, Pas sûr que tout le monde vienne s’y asseoir. #RCLens pic.twitter.com/eERG9J182P — François Launay (@francoislaunay) June 2, 2019