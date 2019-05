En voilà une bonne nouvelle avant Roland-Garros. Benoît Paire a remporté le tournoi de Lyon en battant le prometteur Canadien Felix Auger-Aliassime en deux manches 6-4, 6-3 et pas plus d’1 h 20 de jeu.

Déjà vainqueur à Marrakech, mi-avril, l’Avignonnais, âgé de 30 ans, a brandi le troisième trophée de sa carrière avec Bastad en 2015, également sur l’ocre, alors que son adversaire a perdu la deuxième finale de sa carrière après celle de Rio en février.

March 4 - falls to No. 69, lowest ranking in 4 years



April 14 - Wins first title since 2015 in Marrakech



May 25 - wins second title of the year in Lyon



