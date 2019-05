Jean-Louis Gasset, — LOIC VENANCE / AFP

Le cri du cœur du Chaudron n’aura donc pas suffi. Jean-Louis Gasset a annoncé lundi son intention de quitter le banc de l’ASSE à la fin de la saison, malgré la 4e place synonyme de Ligue Europa, d’après une information de RMC Sport. Fatigué, l’ancien bras droit de Laurent Blanc va vraisemblablement prendre sa retraite.

Interrogé sur la question de son départ samedi à l’issue de la 37e journée de Ligue 1, Gasset s’était montré évasif, en grande partie à cause de l’affection du public stéphanois à son égard. Mais la réalité, celle de ses relations presque conflictuelles avec Roland Romeyer, avec qui il se sent en décalage sur le plan sportif et le poids des années, ont poussé le technicien vers la sortie. Peut-être même vers la retraite.