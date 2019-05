Le drame a eu lieu peu après la reprise — Capture d'écran Twitter

Victor Hugo Hurtado n’arbitrera plus. Au sifflet du match de la 25e journée de D2 bolivienne entre Always Ready et Oriente Petrolero (5-0), l'homme âgé de 32 ans a été victime d’une crise cardiaque peu de temps après le coup d’envoi de la seconde période. Visiblement fatigué à la pause, Hurtado s’est effondré sur la pelouse à la 47e minute.

Les secours ont réussi à le ranimer une première fois, mais l’arbitre a succombé à une seconde attaque à son arrivée à l’hôpital Holandés d’el Alto, à plus de 4.000 mètres d’altitude.