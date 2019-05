Angers-PSG: Match pour du beurre entre un SCO maintenu et un Paris en roue libre... Le live dès 16h45

On pourrait être les meilleurs menteurs du monde qu’on ne réussirait pas à vous faire croire que cette affiche est intéressante, alors soyons honnêtes. Cet Angers-PSG est vide d’enjeux, mais bon, la Ligue 1 est bientôt terminée, il fait pas super beau donc pourquoi ne pas passer l’aprem ensemble après tout ? Avant dernier déplacement des Parisiens de la saison et dernier match avant de fêter enfin le titre au Parc des Princes (on a hâte de les voir faire la fête sans conviction) chez une équipe maintenue. Pour ceux qui ne l’ont pas fait : mouillez-vous la nuque, il le faut avant de passer de la semaine européenne au week-end de Ligue 1. Conseil d’ami.

>> Rendez-vous à 16h45 pour le début du live