Bonsoir m’sieurs dames, on sait, ça fait une semaine que vous ne tenez plus en place. Une bonne partie du suspense le plus passionnant de cette fin de saison pourrait se jouer ce soir avec cet ASSE-MHSC. Chauds bouillants depuis deux mois (six victoires et un nul sur les sept dernières journées), les Stéphanois peuvent faire douter comme jamais leur rival lyonnais en cas de succès ce vendredi (20h45) contre Montpellier. L’affiche est d’autant plus sympa que la bande à Vitorino Hilton (5e) a une chance de se relancer dans la course à l’Europe si elle l’emporte dans le Chaudron. Cette 36e journée a clairement des allures de bascule potentielle quand on sait que les Lyonnais (3es) pourraient passer deux jours hors podium jusqu’à un électrique « Olympico » dimanche soir à Marseille. C’est bon, on vous a convaincus ?