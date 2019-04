Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG — Christophe Ena/AP/SIPA

Thomas Tuchel n’a pas voulu laver son linge sale en public. Plutôt que de pourrir ses joueurs devant la presse après la déroute (5-1) concédée sur la pelouse de Lille dimanche soir, l’entraîneur parisien a pointé du doigt son manque d’effectif. Si le PSG s’est perdu dans les grandes largeurs dans le Nord, c’est avant tout la faute à des faits de jeu. Outre l’expulsion de Bernat (36e), les sorties prématurées sur blessure de Thiago Silva (15e) et Thomas Meunier (24e) ont précipité la défaite parisienne.

«En ce moment, il y a trop de blessures»

« C’était trop de perdre mon capitaine (Silva) et Thomas Meunier. Neymar et Cavani manquent depuis des semaines. Il manquait aussi Marquinhos et Di Maria. Et on a dû jouer à Lille avec des joueurs malades comme Kehrer (qui a remplacé Silva) ou d’autres comme Diaby (qui a remplacé Meunier) qui n’avait eu que deux entraînements cette semaine. Lille est une équipe extraordinaire et c’est super compliqué de jouer contre eux. On doit avoir tout le monde pour être capable de gagner ici. On doit tous réfléchir. En ce moment, il y a trop de blessures. Il y a plusieurs raisons mais il n’y a pas que de la malchance » a lâché, sans en dire plus, le technicien allemand.

Préparation physique à revoir, équipe à vite renforcer ou simple écran de fumée pour ne pas parler de l'attitude des joueurs en deuxième mi-temps? Une chose est sûre, Thomas Tuchel a pris un coup sur la tête dimanche soir à Lille.