Contrarié le week-end dernier par Strasbourg, le PSG a une nouvelle chance d’officialiser son titre de champion de France, ce soir, à Lille. Ce serait sans doute un peu moins festif à l’extérieur, mais ça aurait le mérite du panache, sur la pelouse de son dauphin depuis début décembre. Un match nul suffit aux Parisiens, et d’ailleurs les Lillois ne diraient pas forcément non à ce résultat. Il leur permettrait de creuser encore un peu plus l’écart avec l’OL en vue de la deuxième place, leur grand objectif. On peut tout de même parier qu’on va voir un match engagé, animé, entre les deux équipes les plus régulières du championnat.

>> Après Paris-Roubaix, c’est encore dans le Nord que ça passe ce soir pour les amateurs de sport… Soyez-là !