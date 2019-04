Mourad Boudjellal — GERARD JULIEN / AFP

Pas grand monde n’oserait miser dessus, Mourad Boudjellal, si : dans une interview accordée à L'Equipe, le président du RC Toulon pense que les joueurs de Jacques Brunel peuvent « être champions du monde » cette année au Japon. Avec un argument (« on a les joueurs qu’il faut quasiment partout. On a un état d’esprit, on est un peu revanchards ») et une comparaison (« je vous rappelle 1998 et Aimé Jacquet ? ») à l’appui. M’enfin, avouez qu’un tel scénario serait surprenant.

Le boss du RCT a aussi réagi à la possible venue d’un entraîneur étranger sur le banc du XV de France. Pour lui, la meilleure alternative à Brunel se trouve dans l’Hexagone, du côté de Toulouse​ : « J’ai l’impression qu’on est aveugle. Il y a un entraîneur qui marche su l’eau. Quand je vois le travail qu’on fait Ugo Mola et son staff… Si j’étais Bernard Laporte, je leur demanderais de faire la même chose en équipe de France ! » Et puis tant qu’à faire, ça affaiblirait un rival de Toulon.