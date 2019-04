Petite nouveauté pour certains, révolution diront d’autres. Selon une information avancée par Sky Sports, la FA a décidé de diffuser les incidents analysés par le VAR sur les écrans des stades accueillant les demi-finales de FA Cup, opposant respectivement Manchester City​ à Brighton et Watford à Wolverhampton. Jusqu’ici, seul l’arbitre central, en contact avec les arbitres VAR postés dans un Van, était autorisé à consulter les images sur le moniteur installé à cet effet.

BREAKING: The @FA have confirmed that VAR incidents will be shown to fans inside an English football stadium for the first time during this weekend’s FA Cup semi-final matches.