Ronaldo et la Juventus vont affronter l'Ajax en quarts de finale de la Ligue des champions. — Paul Currie/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

Sans club français, ça a tout de suite moins de charme. Mais il faut bien se résigner. Ce vendredi midi avait lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Les affiches sont plutôt équilibrées, mais pour son bon goût des années 90 on retiendra l’affrontement entre l’Ajax Amsterdam et la Juventus Turin. Duel d’historiques également entre Manchester United et FC Barcelone, les bourreaux du PSG et de Lyon.

Les deux autres affiches opposeront Liverpool au FC Porto, et enfin un choc anglais entre Tottenham et Manchester City​. Il en fallait bien un, avec quatre clubs de Premier League qualifiés pour ces quarts.

Le tirage des demi-finales a eu lieu dans la foulée. Le vainqueur d’Ajax-Juve rencontrera celui de Tottenham-City, et donc l’autre demie opposera les sortants de MU-Barça et Liverpool-Porto.