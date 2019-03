Liste des Bleus EN DIRECT: retours de Kurzawa, Coman et Zouma, pas de Lenglet et Laporte... Suivez l'annonce de la liste de Didier Deschamps en live

14h45: Allez, zou un petit récap. Mandanda et Giroud restent pour l'instant. Kurzawa et Zouma font leur retour comme Coman et Martial. Lenglet et Laporte attendent toujours une première convocation. Lacazette et Ben Yedder paient le fait de jouer au même poste que Giroud. Et pour Diallo, DD ne veut pas embêter les Espoirs avant leur Euro.