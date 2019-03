Ce n’est pas raisonnable, mais après tout, entre la victoire de l’Ajax sur la pelouse du Real Madrid et l'élimination du PSG face aux U19 de Manchester United, ces 8e de finale de Ligue des champions ont déjà accouché de résultats incroyables. Alors pourquoi pas. Pourquoi ne pas croire en l'OL, ce soir, au Camp Nou ? Après le 0-0 de l’aller, les Lyonnais ne partent pas du tout favoris, évidemment. Les Barcelonais ont Lionel Messi et globalement 100 fois plus d’expérience de ces matchs, mais ils ne sont pas non plus infaillibles cette saison. Alors qui sait, si l’OL arrive à marquer en premier, ce qu’il peut se passer…

>> Ce but de la qualif' de Maxwel Cornet au Camp Nou, vous n’aurez pas envie de le louper, alors on se retrouve dès 20h30 pour suivre cette deuxième manche tous ensemble.