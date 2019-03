Le Villan Jack Grealish agressé en plain match par un fan de Birmingham. — Capture d'écrans @SoccerAM

C'est une recruedescence inquiétante. Samedi, le footballeur d'Aston villa Jack Grealish a été agressé en plein match par un supporter de Birmingham. Un nouvel épisode qui témoigne d'un retour des violences dans les stades anglais, qui ont augmenté de 45% sur les deux dernières saisons. Selon la police, ces faits pourraient être liés à l'augmentation de la consommation de cocaïne par les supporters se rendant aux matchs.

« Nous avons de fortes preuves pour dire que c'est un réel problème », explique à The Independant Mark Roberts, chef-adjoint de la gendarmerie nationale. En 2017-18, 2,6% des Anglais âgés de 16 à 59 ans auraient pris de la cocaïne, contre 2,4% l'année précédente. La drogue est plus facile à trouver, plus pure et moins chère.

« C'est l'éléphant dans le salon, poursuit Roberts. C'est le genre de choses que nous ne pouvons identifié que si quelqu'un est arrêté en possession (ndr: l'agresseur de Grealish, samedi, ne l'était pas). Mais lors d'un match récent, nous avons mené une opération et arrêté quinze personnes en possession. Ça prouve que ça existe. L'an passé, la police des matchs de foot a procédé à des fouilles dans le stade, et notamment dans les toilettes. Ils y ont trouvé beaucoup de cocaïne ».

« Il y a un lien très fort entre la consommation de cocaïne and les violences de les stades », a quand à lui confirmé Andy Bridgewater, directeur de la police des West Midlands.