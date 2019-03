LeBron James va pouvoir se faire des chouettes vacances cet été — Marcio Jose Sanchez/AP/SIPA

C’est le plus gros accident industriel de la saison, tous sports et continents confondus. Même renforcés par le meilleur joueur de la Ligue, les Lakers ne disputeront sans doute pas les playoffs cette saison. Malgré les 27 points de LeBron James, Los Angeles s’est incliné pour la troisième fois consécutive cette nuit face aux Clippers (113-105).

Cela fait désormais six victoires de retard sur la dernière place qualificative pour les playoffs à l’Ouest, pour le moment détenue par les Spurs (36 victoires et 29 défaites, contre 30 victoires et 34 défaites pour LA), et la quasi-certitude pour James de ne pas disputer une 9e finale de rang. On voit mal le coach Luke Walton résister à une pareille débandade, alors que le front office va devoir se bouger les fesses cet été pour ramener au moins une star aux côtés de LeBron. Bon courage.