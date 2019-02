Que pasa Kepa? — Adrian DENNIS / AFP

Les choses vont déjà mieux du côté de Chelsea. Les Blues ont battu Tottenham 2-0 en Premier League et, en prime, il paraît que le cas Kepa est définitivement clos. C’est Eden Hazard​ qui l’affirme, au micro de RMC Sport après le succès lors du derby londonien.

Kepa refuse de sortir avant la séance de t.a.b., Sarri explose de colère via @20minutesSport https://t.co/Zn5PtbTiLy — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 24, 2019

« C’est un fait de jeu dans une finale. On s’est expliqué, lui s’est expliqué avec le club, avec les joueurs, avec le coach, avec Willy Caballero aussi. (…) Il sait très bien qu’il a fait une erreur et, voilà, on va passer au-dessus de ça », a déclaré le Belge. Son compatriote et gardien de Chelsea a été sanctionné d’une amende d’une semaine de salaire et assisté au match contre les Spurs sur les bancs de touche. Justice est donc rendue, Willy Caballero a fini par rentrer sur le terrain.

Une titularisation qu’on imagine occasionnelle vu l’écart de niveau entre le jeune loup et son remplaçant. Hazard ne tarit pas d’éloges pour conclure. « Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs du monde. »