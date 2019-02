Il semble éternel avec ses petites lunettes rondes, son sourire satisfait les soirs de victoires, ses "Bravo Bruno, quel coaching", et ses petites remarques acides sur l’arbitrage les soirs de défaite, mais Jean-Michel Aulas est mortel, comme nous tous. Pour la première dans des termes aussi clairs, le président lyonnais envisage sérieusement la retraite dans une interview accordée au Figaro avant de retrouver le Barça mardi. La retraite, mais pas avant d’avoir gagné la C1.

[ #L1 🇫🇷] Jean-Michel Aulas à propos de son futur départ de l'OL 💬 : "Je vais avoir 70 ans le 22 mars, avec plus de 2000 matches à mon actif, j'aimerais bien qu'on ne parle pas de 10 ans mais de 5 ans (pour son départ)." (Le Figaro) pic.twitter.com/PtxTP2NDwZ

« Je l’ai dit, ça fait sourire, mais dans cinq ans j’espère qu’on aura gagné une Coupe d’Europe. Je ne veux pas lâcher avant d’avoir remporté la Ligue des champions. On en a gagné quelques-unes chez les filles (5 C1) et le Graal serait de remporter les deux en même temps chez les garçons et les filles. »