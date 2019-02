Le VAR a été utilisé pour la première fois en C1 mardi — Paul ELLIS / AFP

Fin de la première semaine du VAR en compétitions européenes après son introduction en Ligue des champions, mardi et mercredi, ainsi qu'en Ligue Europa, jeudi. Verdict : l'UEFA est ravie (quelle surprise). L’instance européenne dit carrément que l’introduction de l’assistance vidéo s’est « parfaitement » déroulée.

« Je suis très heureux de la manière dont le VAR a été mis en oeuvre. La technologie a parfaitement fonctionné et les arbitres désignés ont affiché un très haut niveau », s’est félicité Roberto Rosetti, boss de l’arbitrage à l’UEFA.

Le VAR a refusé son premier but en Ligue des champions pendant Ajax-Real via @20minutesSport https://t.co/AdTCmmmWUa — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 14, 2019

Ce dernier souhaite encore perfectionner l’utilisation de l’outil, notamment sur la question de la vitesse, bien que, pour lui, « la chose la plus importante est que l’arbitre prenne la bonne décision ». Le VAR a permis à l’arbitre d’Ajax-Real de refuser un but de l’équipe néerlandaise et de revoir, sans changer la décision initiale, deux situations lors de Manchester United-PSG et AS Roma-FC Porto.