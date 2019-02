Depuis toutes ces années, le Stade Rennais a pris l'habitude de nous indiférrer ou de nous décevoir. Et pourtant, commençons ce live par un aveu. Cette ébauche d'aventure européenne des Bretons nous excite un peu. Parce qu'on a appris à s'attacher à ces supporters rennais qui ont célébré la qualif en Ligue Europa avec plus d'émotion qu'un titre de champion du monde, parce qu'on a un peu vibré sur cette campagne de poule mal engagée avant un redressement miraculeux sur la fin, parce que cette équipe a de la gueule, tout simplement. Da Silva ou Traoré derrière, Hatem, Grenier et André au milieu, Niang et Sarr en attaque, c'est du lourd. Surtout à la maison depuis que Stéphan est arrivé (8 victoires en 9 matchs). Et si l'on ajouté que le Bétis propose l'une des plus belles expressions collectives d'Espagne, en dépit d'un manque d'efficacité chronique, il y a tout pour passer une magnifique soirée. Pour de vrai.