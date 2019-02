C'est fini pour Vadim — VALERY HACHE / AFP

C’est la fin du voyage pour Vadim Vasilyev à l’AS Monaco. Le vice-président de l’ASM a été démis de ses fonctions sur une décision directe du propriétaire du club monégasque, Dimitri Rybolovlev. L’homme dont le projet sportif a mené Monaco à remporter la Ligue 1 et atteindre le dernier carré de C1 en 2017 paye son mercato estival cataclysmique. C’est ce que laisse entendre le patron asémiste dans un communiqué publié jeudi après-midi.

« Des erreurs importantes ont été commises l’année dernière, ce qui nous a menés aux pires résultats sportifs que le club ait connus depuis sept ans », écrit Rybolovlev, qui a la politesse de saluer le palmarès sous Vasilyev juste avant. Et de poursuivre : « C’est le temps des changements. Et ces changements ne touchent pas que l’effectif, mais également les dirigeants. J’ai ainsi pris une décision qui est très dure pour moi. Celle de libérer Vadim Vasilyev de ses fonctions de vice-président et directeur général du Club. »

Il est en outre intéressant d’apprendre dans ce même communiqué que c’est le big boss monégasque lui-même qui s’est chargé de rappeler Leonardo Jardim​, d’abord pour lui présenter des excuses pour son limogeage, puis pour le réinstaller sur le banc du Louis II. Les pleins pouvoirs pour Leo ?