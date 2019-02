Gianni Infantino, le président de la Fifa. — Frank Augstein/AP/SIPA

Le combat s’annonce rude et sans pitié. L’Italo-Suisse Gianni Infantino, nommé à la tête de la Fifa depuis février 2016, est le seul candidat à la prochaine élection à la présidence de l’instance prévue en juin et est donc assuré d’un second mandat, a-t-on appris mercredi auprès de la fédération internationale.

Gros forceur: Infantino veut «donner une chance» à la Coupe du monde à 48 dés 2022 https://t.co/CzVjU7hrQA pic.twitter.com/5iWRTb9HZE — 20 Minutes (@20Minutes) January 3, 2019

Agé de 48 ans, Infantino a succédé à la tête de la Fifa à Joseph Blatter, après 17 ans de règne sans partage. En plus de ces projets de nouvelles compétitions (la Coupe du monde des clubs élargie et la Ligue des nations mondiale), le principal chantier du président de la Fifa sera de réussir à faire passer son idée de Coupe du monde à 48 équipes. Hip, hip, hip…