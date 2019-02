Les Qatariens ont pris le dessus sur le Japon en finale de la Coupe d'Asie — SIPA

Le Qatar a remporté vendredi à Abou Dhabi sa première compétition d'envergure en battant le Japon 3 à 1 en finale de la Coupe d'Asie, un peu plus de trois ans et demi avant d'accueillir le Mondial à domicile.

🏆 Le Qatar s'impose 3-1 contre le Japon et remporte la compétition !#AsianCup2019 pic.twitter.com/DzKELXOCrP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 1, 2019

Les Qataris, qui ont survolé la compétition, ont pris les devants en première période grâce à Ali Almoez (12e), auteur d'un but assez incroyable (à voir en dessous) et Abdulaziz Hatim (27e). Les Japonais ont repris espoir en seconde période sur un but de Takumi Minamino (69e) mais Akram Afif a clos les débats sur pénalty à dix minutes de la fin.