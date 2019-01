FOOT US Le légendaire Brady, 41 ans, est un match de remporter sa sixième bague...

Les Patriots seront encore au Superbowl — SIPA

C'est sympa, le Superbowl, mais ce serait encore mieux si on n'y voyait pas chaque année la même équipe. Comme d'habitude, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se sont qualifiés pour la finale du championnat américain de foot us, en battant chez elle la meilleure équipe de la saison régulière, les Kansas City Chiefs, en prolongations. « C'est complètement fou, incroyable même, gagner en prolongation à l'extérieur face à une équipe si forte, il y avait tout dans ce match », a déclaré Brady. Ce sera le neuvième Super Bowl du quarterback, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de ce jeu, pour une possible sixième bague de champions.

En face, les Los Angeles Rams et leur grosse défense vont tenter de s'opposer à lui. Les hommes du coach le plus jeune de la ligue, Sean McVay (32 ans), ont réussi un bel exploit d'aller s'imposer à la Nouvelle-Orléans lors de la finale de la conférence NFC, eux aussi après prolongations. Et grâce à l'oubli d'une faute évidente sur un joueurs des Saints.

« Les arbitres se sont complètement trompés, je ne sais pas s'il y a jamais eu une faute plus claire que celle-ci, s'est emporté l'entraîneur des Saints, Sean Payton. C'est difficile de perdre comme ça, je ne sais pas si on arrivera un jour à le digérer », a-t-il regretté.

Le Superbowl aura lieu le 3 février prochain à Atlanta.