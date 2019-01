Serena Williams, 16e mondiale en quête d'une 24e couronne historique en Grand Chelem, s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en venant à bout de la N.1 mondiale Simona Halep 6-1, 4-6, 6-4, lundi à Melbourne.

🚨 Plot Twist 🚨@serenawilliams gets the vital break in the deciding set to lead Simona Halep 4-3.#AusOpen pic.twitter.com/S7ZPLAa3Ko