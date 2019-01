EN DIRECT. France-Islande: Les Bleus dominent, mais l'Islande reste dans le coup...

On ne sait pas si les Bleus vont remporter leur troisième Mondial consécutif où s'il y aura trop de morts pour consacrer un gagnant. Pour avoir voulu faire du blé en garantissant un maximum de matchs aux équipes hôtes (Danemark et Allemagne), la Fédération internationale a accouché d'une formule inomable où tout le monde joue tous les jours, et même plusieurs fois par jours si c'est possible. Ainsi, l'équipe de France enchaîne un 2e match en 24h après s'être envoyée sévère contre l'Espagne, pendant que les pauvres Idlandais, déjà éliminés, en sont à leur 4e match en 5 jours. Autant dire que s'ils mettent un mimimum d'intensité dans leur entame, les Bleus devraient passer une soirée tranquille et valider (ou presque) leur billet pour les demi-finales.