France-Argentine EN DIRECT: Et si on se décidait de gagner enfin un match, pour voir ce que ça fait? Suivez le live avec nous

Salut tout le monde ! Bienvenue sur ce live rugby avec le deuxième test de novembre du XV de France avec la réception de l’Argentine au stade Pierre-Mauroy de Lille. Après une première défaite face au Springboks le week-end dernier, les Bleus restent sur une atroce série de cinq revers en cinq matchs et pourraient, en cas de nouvelle cagade, battre un ce triste record historique. Mais on ne va pas commencer à tirer sur l’ambulance et on va se dire que plus le temps passe, plus on se rapproche d’une victoire du XV de France version Jacques "Moustache" Brunel. Ce match face aux Pumas sera d’autant plus intéressant que l’Argentine est dans notre groupe à la Coupe du monde, dans un an au Japon. On va voir ce que les Bleus ont dans le bide.

>> Je vous retrouve sur les coups de 20h45 pour suivre ce France-Argentine à Lille.