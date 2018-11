Coupe de la Ligue: La poisse pour Orléans qui se coltine le PSG, l'OM recevra Strasbourg

PSG-Strasbourg: Comment on choisit de titulariser un gardien? Oukidja face à Di Maria lors de Strasbourg-PSG en coupe de la Ligue. — FREDERICK FLORIN / AFP

L’affrontement entre Orléans, 8e de Ligue 2, et le Paris SG, vainqueur des cinq dernières éditions, sera l'un des moments forts des 8e de finale de la Coupe de la Ligue, prévus les 18 et 19 novembre prochains, selon le tirage au sort effectué mercredi à Lille. Les Orléanais, dont le manager Antar Yahia s’est dit plutôt satisfait après l’annonce de ce match de prestige, auront fort à faire face à une équipe qui a remporté toutes ses rencontres de Ligue 1 jusqu’ici.

Lorient et Le Havre, les deux autres clubs de Ligue 2 encore en lice, affronteront également des équipes de l’élite. Les Lorientais iront à Monaco tandis que les Havrais recevront le vainqueur de la rencontre Nîmes - Saint-Etienne, qui avait été reportée à cause du mauvais temps et qui aura lieu le 27 novembre. La finale de la Coupe de la Ligue aura lieu à Lille, au stade Pierre-Mauroy.

La réaction des joueurs de @US_Orleans à l'annonce du tirage de la coupe de la ligue. @PSG_inside à la Source @larep_fr pic.twitter.com/nzsPzIXdf8 — Raphaël Coquel (@Raflactif) November 14, 2018

Tirage au sort des 8e de finale (18 et 19 décembre) :