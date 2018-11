Monaco-PSG EN DIRECT: Paris en mode promenade dominicale...L'ASM découragé... Suivez le live...

« C'est presque un match de Coupe de France », se disait-on en regardant la compo probable de l'AS Monaco à l'heure de recevoir le Paris Saint-Germain au Louis II. Les hommes de Thierry Henry enchaînent galère sur galère et pour ne rien arranger, les voilà obligés de jouer une équipe imbattable sur son territoire. Mais voilà, au football on ne sait jamais. Enfin c'est ce qu'on dit. On va donc s'en remettre à la glorieuse incertitude du sport et espérer un match avec autant de buts que de suspense. Une réaction d'orgueil de l'ancien champion de France, ça serait chouette, avouez, non?

>> Rendez-vous à 20h40 pour le début du live