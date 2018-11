Route du Rhum: Ils vont finir au sprint! Gabart et Joyon au coude au coude dans les dernières heures

François Gabart est en tête de la Route du Rhum. — DAMIEN MEYER / AFP

Le sprint final de la Route du Rhum est lancé et Françis Joyon, à la barre de son trimaran de la catégorie Ultime Idec Sport, est revenu dimanche matin à 56 milles du leader François Gabart (Macif) à quelques heures de l'arrivée à Pointe-à-Pitre.

Au pointage de 07h45, alors que le vainqueur est attendu entre 16h00 et 18h00 heures locales (entre 21h00 et 23h00 en métropole), Gabart était toujours en tête et il ne lui restait que 287,1 milles à parcourir.

Mais Joyon revenait fort, à une vitesse moyenne de 29,3 noeuds sur les trois dernières heures contre 27,6 noeuds pour Gabart.