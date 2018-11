PSG: Kylian Mbappé va entrer dans le célèbre livre Guinness des records

Kylian Mbappé a encore été facile facile face à l'OM, au Vélodrome. — C. Paris / AP / SIPA

A force de faire tomber des records, il fallait bien que ça finisse par arriver. Kylian Mbappé va bientôt faire son entrée dans le célèbrissime livre Guinness des records «au sein des pages d’ouverture de l’édition 2020 à paraître en septembre 2019», explique un communiqué. Et plutôt deux fois qu'un même, puisque son nom va être cité dans le bouquin à deux reprises: d'abord pour avoir été le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de la Ligue des champions face à la Juventus avec Monaco, alors qu'il avait 18 ans et 140 jours.

Ensuite, pour celui de plus jeune joueur à apparaitre dans le classement du Ballon d'Or, puisqu'il avait terminé 7e l'année passée, à 18 ans et 293 jours. Bon, évidemment, on aurait pu en citer un paquet d'autres tellement l'attaquant du PSG va plus vite que les autres dans l'histoire du foot. Et on est loin d'en avoir terminé.