Oeuf de fabergé: Kylian Mbappé serait le joueur le plus cher du monde selon le CIES

Kylian Mbappé a encore été facile facile face à l'OM, au Vélodrome. — C. Paris / AP / SIPA

C'est une étude qui est désormais connue et attendue dans le monde du football. Chaque mois, l'observatoire du football (CIES) délivre son classement de la valeur des footballeurs. Et pour la première fois, c'est notre Kylian Mbappé qui est en tête. « Lors du dernier mois, la valeur de transfert de Kylian Mbappé a augmenté de 23 milions d'euros. Le prodige du Paris St-Germain devance désormais Harry Kane et Neymar » écrit l'observatoire, se basant sur les résultats de son algorythme, prenant en compte un paquet de facteurs (âge, contrat, performances, etc...).

Mbappé vaut désormais plus de 200 millions d'euros, 216,5 pour être précis, contre les 197 de Kane et Neymar. A noter que Samuel Umtiti est considéré comme le défenseur central le plus cher du monde (99 millions), pendant qu'Antoine Griezmann est 9e parmi les attaquants (157 millions).