Lovren voit Varane comme «le meilleur défenseur du monde» (et pense que Ramos est surcoté)

Lovren à la lutte avec Varane pendant la finale de la Coupe du monde 2018 — FRANCK FIFE / AFP

Dejan Lovren est bavard, on le sait. Et, même si on n’est pas toujours d’accord avec lui, on aime bien cet aspect de sa personnalité qui le rend moins chiant qu’une bonne partie des footballeurs pro. Dans un entretien diffusé par la chaîne Youtube Copa 90​, le défenseur croate a adoubé Raphael Varane et égratigné Sergio Ramos.

Ramos surcoté ?

Pour lui, le Français est « clairement meilleur » que son binôme en défense centrale au Real Madrid. « Il a gagné la Ligue des champions​ et la Coupe du monde. Il devrait être considéré comme le meilleur défenseur du monde », défend Lovren. Et d’embrayer sur le cas Ramos.

« Si vous regardez bien Ramos, il fait beaucoup plus d’erreurs que moi, mais il joue au Real Madrid. Avec Ronaldo, si vous faites une erreur, ça fait 5-1, 5-2, et personne ne remarque l’erreur… »

Dejan Lovren finira par ramener la discussion à sa personne. « Quand je fais une erreur, ça fait 1-0. Quand je fais une erreur, je ne parle à personne, même pas à mon épouse… Vous ne savez pas ce que c’est », se plaint-il. En tout cas, il se met toujours dans les cinq meilleurs défenseurs du monde avec Varane, Van Dijk, Thiago Silva et… Sergio Ramos. Malgré tout.