VIDEO. Derrick Rose revient d'entre les morts le soir d'Halloween pour claquer 50 points (et fondre en larmes)

Une masterclass. Contre le Jazz d’Utah, Derrick Rose a livré la meilleure partition de sa carrière en plantant 50 points (19 sur 31 au tir) et offert la victoire aux Timberwolves. De quoi émouvoir aux larmes le héros de la soirée, revenu de nulle part. Ou plutôt revenu d’immenses galères, de blessures, d’opérations, de doutes et de déceptions.

What a moment for Derrick Rose, fighting back tears after the buzzer in Minnesota 🙏 pic.twitter.com/hcPPOKH7i7