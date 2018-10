VIDEO. IndyCar: Victime d'un accident en août, un pilote canadien annonce qu'il est paraplégique

Le pilote canadien Robert Wickens a été victime d'un grave accident en IndyCar, le 19 août 2018 à Pocono. — Matt Slocum/AP/SIPA

Le pilote automobile canadien Robert Wickens, victime en août dernier d'un terrible accident lors d’une manche du Championnat IndyCar, a annoncé jeudi qu’il était paraplégique. « J’ai fait mon premier "transfert" en tant que paraplégique ce jeudi », a-t-il écrit sur son compte Instagram en légende d’une vidéo le montrant en train de passer d’une table de rééducation à un fauteuil roulant.

« Le haut de mon corps est de plus en plus fort et j’espère bientôt faire tout cela sans aide, a-t-il poursuivi. J’avais seulement publié des vidéos où je faisais des petits mouvements avec mes jambes, mais la réalité est que je suis loin de pouvoir marcher seul. Certaines personnes étaient un peu confuses sur la gravité de mes blessures, voilà ce qu’est la réalité. »

Courageux, Robert Wickens n’abdique pas : « Je n’ai jamais travaillé aussi dur pour quelque chose et je donne tout ce que j’ai pour redéclencher les nerfs de mes jambes », a-t-il conclu.

Opération de la colonne vertébrale

Le 19 août dernier lors du Grand Prix de Pocono, Wickens avait percuté violemment les grillages de sécurité surplombant le mur extérieur du circuit ovale de Long Pond, après s’être littéralement envolé sur une autre monoplace. Il a subi depuis de multiples opérations, notamment de la colonne vertébrale, et son écurie expliquait encore début septembre que la gravité de ses blessures ne serait pas connue avant « des semaines, voire des mois ».

Pour sa première saison en IndyCar, le Canadien âgé de 29 ans a décroché quatre podiums, le premier (2e) dès sa deuxième course. Il a également terminé 9e des prestigieux 500 miles d’Indianapolis pour sa première participation, et a reçu depuis le trophée de meilleur « rookie » (débutant) de la saison 2018.