VIDEO. NBA: Mais oui! LeBron gagne enfin avec les Lakers (pendant que Curry s'amuse à écraser Washington)

BASKET On sentait que ça se rapprochait...

LeBron James a remporté son premier match avec les Lakers face aux Phoenix Suns, le 24 octobre 2018. — Matt York/AP/SIPA

La quatrième a été la bonne. Après avoir perdu assez largement contre Portland et Houston puis être passé tout tout près face à San Antonio, LeBron James a enfin décroché sa première victoire avec les Los Angeles Lakers, mercredi, à Phoenix (131-113).

Le triple champion, qui a disputé les huit dernières finales NBA avec Miami (2010-14) puis Cleveland (2014-18), a marqué 19 points et donné 10 passes décisives. Mais il n’a pas fini meilleur marqueur de son équipe, après avoir suivi le 4e quart-temps du banc des remplaçants. C’est Lance Stephenson qui s’est le plus distingué, avec 23 points.

Toujours à l’ouest, Stephen Curry a fait très fort en marquant 51 points lors de la victoire de Golden State face à Washington (144-122). Lucky Luke était pressé : il a marqué 23 points durant la première période, dont cinq paniers à trois points, face à des Wizards déboussolés par son adresse et sa virtuosité. Le meneur de Golden State a repris son souffle dans le 2e quart-temps (8 points), avant de repartir de plus belle avec 20 points de plus en 3e période.

Alors qu’il n’était plus qu’à trois longueurs de son record personnel (54 points en février 2013 face aux New York Knicks), le triple champion NBA a suivi la dernière période du banc des remplaçants. Sans regrets ni amertume. « La saison est longue, l’important est d’apprécier ce qu’on vit chaque jour avec ce super groupe de joueurs », a-t-il insisté.

Avec ses onze paniers à trois points réussis pour un total de 2.162 depuis ses débuts NBA, Curry, 30 ans, est passé à la 5e place du classement historique, dominé par Ray Allen (2.973).