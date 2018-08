14h25: Et je vois que Valence a de l'appétit. Après Gameiro et Batshuayi (et en attendant Guedes), les Murcielagos négocieraient le transfert de l'une des révélations de la dernière coupe du monde, Cheryschev. Vous savez, le gars qui empilait but de ouf sur but de ouf. Après, faut voir si le garçon tient la route sur la durée (il a déjà 27 piges et n'a jamais percé au très haut niveau), mais c'est un coup qui peut se tenter.