Golf: Tiger Woods a décidé de vivre sur son bateau pendant l'US Open

GRAND CHELEM La bête fait 650m2 et contient même une salle de cinoche...

La maison de tiger pendant l'US Open. — PAB/WENN.COM/SIPA

L'ancien N.1 mondial Tiger Woods séjournera sur son luxueux yacht durant l'US Open, deuxième tournoi du Grand Chelem de golf, qui débutera la semaine prochaine à Shinnecock Hills, dans l'Etat de New York, rapporte la presse américaine mercredi. Selon le New York Post, Woods, 42 ans, passera ses nuits durant la compétition sur un yacht de 47 m baptisé "Privacy" et d'une valeur de 20 millions de dollars.

Le yacht d'une surface de 650 m2, avec sept chambres, une salle de cinéma et une salle de gym, accostera au Montauk Yacht Club, à une heure du parcours où se disputera l'US Open. Woods, de retour au plus haut niveau après quatre opérations du dos entre 2014 et 2017, vise un 15e titre du Grand Chelem, son premier dans un tournoi majeur depuis l'US Open 2008.

Il est revenu à la 80e place mondiale après sa 23e place dans le Memorial Tournament le week-end dernier, alors que sa dernière victoire sur le circuit professionnel de golf (PGA) remonte à août 2013.