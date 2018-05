Wolfsburg-OL féminines EN DIRECT: Henry nous fait une Valère Germain... Toujours pas de but... Suivez le live...

Finale de la Ligue des champions, acte 1. Trois jours avant le grand dénouement entre le Real Madrid et Liverpool chez les hommes, la C1 féminine connaîtra le lauréat de son édition 2017-18 dans quelques heures. Et si possible pas aux penaltys, s’il vous plaît (référence aux deux dernières années). L’OL a l’occasion de devenir le seul quintuple vainqueur de la compétition chez les dames et ainsi se débarrasser des Allemandes de Francfort, également détentrices de quatre LdC à ce jour. Et pour ce qui est de Wolfsburg, c’est la troisième fois que les Lyonnaises les jouent en finale. L’OL s’était incliné la première fois mais s’est offert une revanche il y a deux ans. Ce soir, c’est la belle. 1-1, balle au centre.

>> Rendez-vous à 17h45 pour le début du live