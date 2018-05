Ligue 1: «Normalement, je devrais continuer l'aventure avec Amiens», assure Christophe Pelissier

Christophe Pelissier, l'entraîneur d'Amiens — VALERY HACHE / AFP

L'épatant promu a terminé 13e de Ligue 1.

L'entraîneur amiénois Christophe Pelissier devrait rester en Picardie.

Il tire le bilan de cette belle saison.

A peine rentré de Marrakech où il a passé trois jours avec tous ses joueurs et son staff pour fêter le maintien, Christophe Pelissier a accepté livrer à 20 Minutes son bilan de la saison écoulée. Promu cette saison avec Amiens, on annonçait le pire à l’entraîneur amiénois.

Résultat : le club picard, 13e de Ligue 1, a facilement assuré son maintien. Un succès de plus pour Christophe Pelissier, arrivé en Picardie en 2014, qui a fait monter le club du National à la Ligue 1. De quoi susciter des convoitises d’autres clubs (Caen, Toulouse) même si l’ancien coach de Luzenac , sous contrat jusqu’en juin 2019, devrait prolonger et donc rester la saison prochaine en Picardie.

Quel bilan tirez-vous de cette première saison d’Amiens en Ligue 1 ?

Forcément, c’est un bilan très positif. On termine 13e en se maintenant quasiment un mois avant la fin de saison. On n’a jamais été dans les relégables et on a montré une qualité de jeu intéressante. En début de saison, j’avais dit à mes joueurs qu’on se maintiendrait par le jeu et on a tenu parole.

Est-ce une fierté de vous maintenir avec le plus petit budget de Ligue 1 ?

Oui, c’est une très grosse fierté. S’il y a un mot qui revient, c’est celui de consécration. C’est peut-être un mot fort parce que d’habitude, on parle de ça quand c’est un titre. Mais pour nous, plus petit budget de Ligue 1, plus petite masse salariale, se maintenir assez tôt dans la saison par rapport à ce qui nous était annoncé, c’est une grosse fierté.

Peu de monde croyait pourtant en vous en début de saison…

Bien sûr, les observateurs extérieurs n’y croyaient pas comme ils ne croyaient pas à notre montée l’année précédente. Nous, on connaît nos forces et on a travaillé là-dessus. J’avais dit qu’on prendrait le parti d’avoir une équipe qui jouerait et ne se poserait pas de questions. C’est ça qui me rend le plus heureux et le plus fier. Quand on a un public qui arrive à communier avec une équipe sur les matchs à domicile et même à l’extérieur, ça montre que les joueurs ont fait de très bonnes choses.

Quelles sont les choses qui vous ont surpris le plus pour votre première saison en Ligue 1 ?

C’est surtout l’environnement. Tout ce qui se passe autour de l’équipe et autour des matchs. La Ligue 1 est une telle vitrine médiatique que tout est disproportionné dans un sens ou dans l’autre. C’est ça qu’il faut bien appréhender.

Corrélation budget des clubs-classement saison 2017-2018: 0,75.

Pas de grosse surprise: Monaco sur-performe en haut, Angers, Amiens, Guinguamp en bas. Championnat à 4 vitesses: PSG, Big three (ASM, OM, OL), Course à l'Europa League, Maintien. pic.twitter.com/IzJ074Zwan — Luc Arrondel (@laol44) May 20, 2018

Quels ont été les tournants de votre saison ?

Il y en a eu beaucoup. Il y a le match contre Bordeaux quand on a été délocalisé au Havre après l’histoire de la barrière. Il y a le match contre Lyon qui est sans doute l’un de nos meilleurs matchs mais qu’on perd à la dernière minute. Il y a la victoire à Lille en avril juste après la trêve internationale qui lance définitivement notre sprint final.

Sur les huit derniers matchs, on fait cinq victoires, un nul et deux défaites. Quand on arrive à prendre 16 points sur la dernière partie de la saison, c’est très bien. On avait 21 points à la trêve, tout le monde nous disait que le plus dur pour un promu, c’était la deuxième partie de saison. Cela a été le cas pour Troyes et Strasbourg (les deux autres promus). Par contre, nous, on a fait encore mieux car on a pris 24 points sur la phase retour.

Vous avez évoqué l’affaire de la barrière effondrée contre Lille. Comment avez-vous vécu cet épisode où le club a été pointé du doigt ?

Le club a été attaqué de toutes parts de manière négative mais paradoxalement, avec le staff et les joueurs, on a su rester dans notre bulle. On s’est dit que la seule façon de faire parler du club de manière positive, c’était en étant performants sur le terrain. Dans la foulée, on a battu Bordeaux (1-0) au Havre et on a basculé dans une spirale bien plus positive.

Vous avez l’une des meilleures défenses de Ligue 1 ce qui est rare pour un promu. Est-ce cela qui explique votre bonne saison ?

Non, c’est réducteur de dire ça, de n’insister que sur l’aspect défensif. L’aspect défensif est dû à une organisation tactique mais il est surtout dû à l’état d’esprit d’un groupe de joueurs. On n’est jamais quatrième défense de Ligue 1 si on n’a pas un état d’esprit pour ça. Tout le monde s’est mis au service du collectif et ça a fait notre réussite.

Comment faire aussi bien voire mieux la saison prochaine ?

En gardant l’ossature de l’équipe. C’est la principale chose à faire. Puis, il faudra bien définir les postes et les profils à recruter pour maintenir au moins une équipe du même niveau. Et puis il faudra toujours avoir de l’humilité et une remise en cause dès maintenant pour bien préparer la saison future.

Craignez-vous de perdre plusieurs joueurs importants ?

Bien sûr. Quand on fait une saison comme ça, on craint toujours que le club ne soit pas en mesure de garder les joueurs qui se sont mis dans la lumière.

Et vous, allez-vous poursuivre l’aventure avec Amiens ?

On est en discussion avec le club. On sera fixé d’ici la fin du mois. Il faut bien mettre les choses en places, ne pas se précipiter d’un côté comme de l’autre. Mais normalement, je devrais continuer l’aventure avec Amiens.

Vous demandez certaines garanties pour rester ?

Oui, c’est normal. Quand on est coach, on est compétiteur. On veut des garanties sur l’effectif, sur les moyens mis en place.

Vous vous êtes révélé aux yeux de beaucoup cette saison. Comment avez-vous vécu cette notoriété soudaine ?

On essaie de garder beaucoup d’humilité parce que tout va très vite dans le foot. Je dis souvent aux joueurs que les compliments sont les meilleurs des somnifères. Il faut savoir toujours se remettre en question et rester dans sa bulle. Parce qu’on sait très bien que les mêmes qui vous font des compliments aujourd’hui vous planteront un couteau dans le dos dans pas très longtemps quand ça ira moins bien. C’est pour ça qu’il faut garder beaucoup de détachement par rapport à ça.