VIDEO. NBA: Lebron James et Cleveland prennent une gifle contre Boston

BASKET La star des Cavaliers a été limitée à 15 points lors du premier match de la finale de conférence à l'Est...

Lebron James a regardé le dernier quart-temps depuis le banc de touche contre Boston. — Michael Dwyer/AP/SIPA

Cleveland et sa superstar LeBron James, faciles vainqueurs de Toronto au tour précédent, sont tombés de haut dimanche lors du premier match de la finale de la conférence Est qu'ils ont perdu à Boston sur le score sans appel de 108 à 83. Sur sa planète depuis le début des play-offs avec une moyenne de 34,3 points par match, «King James» a passé une bien mauvaise journée à Boston.

Marqué par le musculeux Marcus Morris qui, avant la rencontre, répétait à l'envi qu'il ne faisait aucun complexe face au triple champion NBA, James a été limité à 15 points, avec une réussite au tir calamiteuse (6 sur 15, 0 sur 5 à trois points). «Ils avaient une bonne tactique pour ce match N.1 et s'y sont bien tenus : Marcus Morris est celui qui a bien lancé le match pour eux, ils ont réussi à faire en sorte que je n'arrive jamais à trouver mon rythme», a-t-il reconnu.

Les Celtics ont en effet asphyxié d'entrée les Cavaliers en marquant 14 points de suite sans en concéder un seul. Ils menaient déjà de 18 points après le premier quart-temps (36-18) grâce aux 11 points d'Al Horford et aux 13 de Jaylen Brown. Sous les encouragements de leur public, les Celtics, privés jusqu'à la saison prochaine de leur meneur Kyrie Irving, ancien joueur de Cleveland, ont continué à pousser et ont rejoint les vestiaires avec 26 points d'avance (61-35), du jamais-vu en play-offs pour LeBron James.

Les Cavaliers ont retrouvé quelques couleurs durant le 3e quart-temps et sont revenus à 14 points, mais la jeune garde des Celtics, emmenée par Brown (21 ans) et Jayson Tatum (20 ans), auteurs respectivement de 23 et 16 points, n'a pas craqué.