VIDEO. GP d'Espagne: Romain Grosjean ,le Pierre Richard de l'asphalte, se plante (encore) et abandonne

Grosjean est partie en tête à queue en Catalogne. — Zak Mauger/LAT Images/S/SIPA

A ce niveau là c'est de l'art... Dire que Romain Grosjean a la scoumoune n’est clairement pas assez fort. Non, pour être tout à fait exact, on devrait plutôt dire que Romain Grosjean EST la scoumoune. Le pilote français de Formule 1, grand habitué des sorties de routes ou des accidents en tous genres, vient à nouveau de tirer la carte « pas de bol ».

LAP 1/66



Pure carnage at the start 😱



Grosjean OUT

Gasly OUT

Hulkenberg OUT#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/GSv24uxIDW — Formula 1 (@F1) May 13, 2018

Après s’être ramassé lors de son tour de reconnaissance au GP du Brésil, après s’être crashé à deux à l’heure derrière le safety-car lors du GP d'Azerbaïdjan, le pilote de l’écurie Haas s’est cette fois-ci planté dès le départ du Grand Prix d’Espagne.

En dixième position sur la grille de départ, Grosjean est parti en tête à queue dans le virage n°3… De retour sur l’asphalte, la voiture du Français a heurté celle de Pierre Gasly (Toro Rosso) et de Nico Hülkenberg (Renault) et les trois pilotes ont dû abandonner la course.