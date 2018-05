Masters de Madrid: Injouable, Rafael Nadal efface un record historique de McEnroe

Rafael Nadal en pleine galère pour faire une traction imaginaire — Shutterstock/SIPA

On ne présente plus Rafael Nadal et sa relation privilégiée avec la terre battue, même celle de Madrid qui n’est pas celle qu’il préfère. L’Espagnol a battu sans forcer l’Argentin Diego Schwartzman (6-3, 6-4) pour rejoindre Dominic Thiem en quarts de finale du Masters 1000 ibère et faire tomber un record légendaire jusqu’ici détenu par John McEnroe.

En balayant le petit Argentin, Rafa a remporté son 50e set consécutif sur ocre, ce qui non seulement est monstrueux mais donc désormais inédit. Personne n’a autant dominé une surface, pas même McEnroe​. L’Américain est resté bloqué à « seulement » 49 manches victorieuses de rang sur surface rapide. C’était en 1984. Nadal n’était pas né.

Thiem, pour rééditer l’exploit de 2017 ?

Le décuple vainqueur de Roland-Garros peut craindre pour son record, il affrontera Dominic Thiem au prochain tour à Madrid. L’Autrichien est le dernier à avoir pris un set à Nadal. C’était à Rome, en 2017. En l’occurrence, il lui en avait même pris deux et ainsi mis un terme à ses rêves de « perfect » sur terre battue l’an passé. Rafa est prévenu.