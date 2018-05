Multiplex Ligue 1 EN DIRECT: OL-Troyes pour commencer puis six autres matchs à venir... Suivez le live...

Installez-vous confortablement, attachez votre ceinture, ça risque de bouger dans tous les sens cet après-midi: entre 16h30 et 19h, la Ligue 1 nous réserve pas moins de sept affiches. Et qui dit affiches simultanées dit multiplex, dit actions et buts en pagaille et donc, inévitablement, un live qui part en cachuètes dès la dixième minute de jeu. Les enjeux seront multiples: la lutte pour la deuxième place entre Lyon et Monaco, le maintien pour Lille, Troyes et Toulouse ainsi que... rien du tout pour Nantes, Montpellier, Dijon et Guingamp. Bref, on va bien se marrer, donc on vous attend nombreux.

>> Rendez-vous à 16h15 pour le coup d'envoi du live